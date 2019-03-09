أليجري في مؤتمر ناري: معي أصبح دوري الأبطال هدفا لـ يوفنتوس.. كنتم تخافون من مالمو!

لم يتمكن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس من تمالك أعصابه عندما وُجه له سؤالا بخصوص دوري أبطال أوروبا ومواجهة أتليتكو مدريد الإسباني.

أليجري يرفض تماما وصف موسمه بـ"الفشل" في حالة الخروج من دوري أبطال أوروبا، لأن البطولة "أصبحت هدفا من الأساس للفريق الإيطالي" بعد وصول ماسيمليانو.

ويقول أليجري: "منذ وصولي هنا، وأصبح دوري أبطال أوروبا هدفا لـ يوفنتوس، ولم يكن كذلك قبل وصولي".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز على أودينيزي برباعية مقابل هدف "إذا كنت تعتقدون أن خروجنا من دوري الأبطال، سيُعد فشلا، فهذا ليس صحيحا على الإطلاق".

وواصل "أتذكر وجوهكم في موسمي الأول. كنت تخافون ووجوهكم تكون شاحبة مثل تلك الكرة – يُشير بأصبعه على اللون الأبيض في كرة كانت أمامه في المؤتمر الصحفي – عندما نواجه مالمو في دور المجموعات، الآن الأمور اختلفت".

وتابع أليجري حديثه قائلا: "عندما أسمعكم تقولون "الخروج من دوري الأبطال سيكون فشلا" أضحك كثيرا. فزنا بالفعل ببطولتين هذا الموسم، أين الفشل في ذلك؟".

وأكمل حديثه قائلا: "ما ينتظرنا أمام أتليتكو مدريد، مجرد مباراة في كرة القدم، وسنحاول بأقصى ما لدينا، وإذا لم ننجح، فلن يكون هذا فشلا".

ماسيمليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس يمتلك عقدا مع الفريق حتى 2020 ولكن أنباء رحيله نهاية الموسم، تتزايد بشكل يومي.

اسم زين الدين زيدان ارتبط كثيرا بتولي تدريب يوفنتوس مع نهاية هذا الموسم، بل ووصل الأمر لـ ربط السيدة العجوز بـ بيب جوارديولا أيضا. (طالع التفاصيل)

يوفنتوس يغرد وحيدا في صدارة الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة من 27 مباراة.

الفارق في الوقت الحالي مع نابولي 19 نقطة، مع مباراة للأخير أمام ساسولو يوم الأحد في الجولة الـ 27 من المسابقة الإيطالية.

أتليتكو مدريد استغل عامل الأرض والجمهور ليضرب مرمى يوفنتوس مرتين في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، ويحل الفريق الإسباني ضيفا على السيدة العجوز يوم الثلاثاء المقبل في لقاء الإياب.

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