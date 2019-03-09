بالفيديو - رائعة كونكارت تمنح برايتون الانتصار على كريستال بالاس

رائعة أنتوني كونكارت منحت برايتون الانتصار على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

برايتون ظفر بانتصار صعب من أرض النسور على ملعب سيلهرست بارك ورفع رصيد نقاطه ليصبح في المنطقة المطمئنة بجدول الترتيب بمسافة أكبر عن مراكز الهبوط.

سجل أهداف اللقاء جلين موراي في الدقيقة 19 وتعادل لوكا ميليفوجيفيتش في الدقيقة 50، قبل أن يمنح كونكارت الضيوف هدف الفوز.

موراي افتتح التسجيل لبرايتون مستغلا خطأ جيمس تومكينز في تشتيت الكرة بالرأس لينطلق بالكرة صوب منطقة الجزاء ويطلق تسديدة قوية بيمناه في أقصى الزاوية اليمنى للحارس فيثنتي جواياتا.

وأصحاب الأرض لم يفلحوا في إدراك التعادل سوى مع الشوط الثاني من اللقاء، ومن علامة الجزاء.

أندريس تاونسيند تعرض لعرقلة من داخل منطقة الجزاء، والركلة انبرى لها لوكا ميليفوجيفيتش ليودعها الشباك مع الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 74 أعلن كونكارت كلمته من هدف يساري رائع للغاية. الفرنسي صاحب الـ27 عاما تسلم الكرة على أقصى الطرف الأيسر وتوغل إلى العمق.

مر من اللاعب الأول وأوهم الثاني بالتسديد ليصنع لنفسه المساحة قبل أن يمنح يسراه العنان لتذهب الكرة في أعلى الزاوية اليمنى بطريقة يصعب على الحارس التعامل معها.

برايتون رفع رصيده إلى 33 نقطة مرتقيا للمركز الـ14 بفارق 8 نقاط عن مراكز الهبوط ليصبح في المنطقة الأكثر دفئا.

فيما توقف رصيد النسور اللندنية عند نفس العدد من النقاط في المركز الـ13 بفارق الأهداف عن ضيفهم.

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