بعد تأخير ساعة ونصف.. مؤتمر سولاري: أعتذر.. كان لدينا نقاشات كبيرة في غرفة الملابس

بعد تأخير دام لساعة ونصف، ظهر سانتياجو سولاري أخيرا وعقد مؤتمره الصحفي قبيل مباراة بلد الوليد.

برر سولاري تأخير المؤتمر الصحفي لوجود نقاشات كبيرة داخل غرفة خلع الملابس بينه وبين اللاعبين.

وفي المؤتمر الصحفي، تحدث المدرب الأرجنتيني أيضا عن وضعية سيرخيو راموس، وفرانشيسكو إيسكو ثنائي الفريق، بالإضافة لهدف ريال مدريد حتى نهاية الموسم.

وجاء مؤتمر سولاري كالتالي:

كيف ستقابل فريق بلد الوليد؟

"ستكون مباراة صعبة بكل تأكيد مثلما كانت كل المباريات السابقة، لكننا سنحاول تجميع النقاط لإنهاء الموسم في أفضل مركز ممكن".

هل يستحق لاعبي ريال مدريد حمل هذا القميص؟

"أغلبهم نعم، ومن لا يستحق منهم ذلك ولم يبذلوا قصارى جهدهم، فقد أخبرتهم ذلك أنا بنفسي".

"لا يمكنني البوح بالأسماء، لكن بين هؤلاء (يشير نحو اللاعبين) البعض لم يصل لذروة الدفاع عن ريال مدريد وهم يعرفون أنفسهم".

"نحن لدينا عمل شاق يبدأ من الغد، وأمامنا 12 مباراة سنحاول فيهم تحقيق أفضل شيء ممكن".

ما مدى التزام سيرخيو راموس؟

"سيرخيو راموس سيسافر مع الفريق لمباراة بلد الوليد، وأعتقد أنه أمر جيد أن يمارس قائد الفريق أدواره في مؤازرة اللاعبين، ومن الجيد امتلاكه في فريقنا".

هل اعتذر إيسكو لزملائه في الفريق؟

"نحن نحل تلك الأمور داخليا، ولكي تلعب لابد أن تحل مشاكلك البدنية أولا قبل أن نتحدث عن التنافس".

هل وضعت خطة لريال مدريد في الموسم المقبل؟

"لا يمكنني الإجابة عن أسئلة افتراضية".

"خدمة ريال مدريد شرف. اليوم أنا أقوم بعملي، وسأقوم بواجبي غدا أيضا لطالما كنت متواجدا".

"الكل يرحل عن عمله في النهاية، والأمر يكون أكثر حدوثا في مهنة كتلك. قلت نفس الشيء في اليوم الأول الذي جلست فيه هنا".

وما سبب تأخير بداية المؤتمر الصحفي؟

"أعتذر عن ذلك، كنا نناقش بعض الأمور في غرفة الملابس والتي نتعامل معها داخليا

"الأمور بيني وبين اللاعبين تكون خاصة، فهناك أشياء لغرفة الملابس فقط ولا يجب ان تخرج عنها، وهناك أشياء يمكن سردها مع الصحافة".

"انتقدنا أنفسنا بشكل كبير، وانتقاد النفس لا يكون بعد الهزائم فقط".

ماذا عن مباراة بلد الوليد غدا؟

"مفتاح الفوز على بلد الوليد هو اللعب كفريق".

في النهاية هل لديك رسالة تود توصيلها إلى جماهير ريال مدريد؟

"نحن في لحظات صعبة، يمكنك مواصلة أداء عملكم، وأنا سأواصل أداء عملي، لقد كنا في فترة رائعة، والآن بعد الإقصاء نحن حزينين بكل تأكيد، لكننا نصفق أيضا لما حققنا لفترة تخطت الألف يوم".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

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