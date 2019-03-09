إيمري: نحتاج لتكتيك مختلف أمام مانشستر يونايتد

يرى أوناي إيمري مدرب أرسنال أن فريقه بحاجة للاعتماد على أسلوب لعب مختلف في مواجهة مانشستر يونايتد من أجل تحقيق الانتصار.

يونايتد يحل ضيفا على أرسنال يوم الأحد في ملعب الإمارات بالجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز. لقاء قد يمنح المدفعجية المركز الرابع حال الفوز إذ يبلغ الفارق بينهما نقطة وحيدة.

وقال إيمري في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس: "مباريتنا الأخيرة بالدوري على أرضنا حظينا فيها بثقة كبيرة واستمرارية في الأداء. مواجهة الأحد سوف تكون صعبة للغاية".

وأوضح "هم في أفضل لحظاتهم في الموسم ولكننا نلعب على أرضنا ووسط جماهيرنا ونرغب في خلق أجواء رائعة لمساعدتنا على الأداء بشكل أفضل، نريد أن نحمل معنا عقليتنا. الفرصة كبيرة لأننا نحافظ على تناسقنا في الدوري".

وتابع "حينما نتعرض لبعض اللحظات الصعبة في المباريات نمكن من إيجاد أداء جيد، ونحن قريبين للغاية من يونايتد".

وأشار إلى مواجهة الفريقين في الكأس التي خسرها الفريق "لعبنا جيدا وخلقنا الفرص، وأظهرنا قدرتنا على القتال وتحديهم في بعض اللحظات ولكننا خسرنا في النهاية".

وألمح إلى إمكانية إجراء تغيير تكتيكي على فريقه "هم في لحظة جيدة ونحتاج لعمل شيء مختلف تكتيكيا وفرديا، وأن نجد كفاءة وفاعلية أكبر أمامهم. التطور هو غرضنا هذا الموسم".

المدرب الباسكي أتم "نتمتع بالتناسق في اللحظة الحالية، ومباريتنا الأخيرة أعطتنا الكثير من المعلومات، يمكننا أن تحلى بالإيجابية يوم الأحد. هذا اختبار صعب أمام فريق كبير بلاعبين كبار".

يونايتد يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 58 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المدفعجية، ونقطتين عن تشيلسي السادس الذي تتبقى له مباراة.

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