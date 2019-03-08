ميدو بعد التعادل مع الهلال: نُقطة من فم الأسد.. كنت واثقا في قدرات الوحدة

لم يجد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق الوحدة وصفا أفضل من "نقطة من فم الأسد"، ليصف ما حققه فريقه أمام الهلال.

الوحدة نجح في العودة من ملعب الهلال بنقطة التعادل بعدما انتهت المواجهة بهدف لكل فريق في الجولة الـ 23 من الدوري السعودي. (طالع التفاصيل)

وقال ميدو: "لعبنا ضد أفضل فريق في آسيا، ضد الفريق الذي أحرج كل المنافسين على ملعبه وخارج ملعبه أيضا".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "كنت أثق تماما في قدرات لاعبي الوحدة رغم الغيابات المؤثرة لدينا".

وأشار "اللاعب يشعر دائما بمدربه، ويعلم إذا كان يشعر بالخوف أم الثقة، ومن هنا يُنقل الشعور له. أنا وثقت في لاعبي فريقي، وهم كانوا على قدر المسؤولية وأشكرهم للغاية على أدائهم".

وواصل "حصدنا نُقطة من فم الأسد".

تعادل أوصل الهلال للنقطة 56 ليستمر في صدارة الدوري، ولكن الفارق أصبح 4 نقاط فقط مع النصر.

بينما وصل الوحدة للنقطة 36 في المركز السادس، محققا التعادل السادس له هذا الموسم والثاني على التوالي.

المرة الأخير التي نجح فيها فريق الوحدة في تحقيق التعادل أو الانتصار على الهلال، كان منذ 10 أعوام كاملة.

بداية دوري المحترفين السعودي في موسم 2008-09. الوحدة يتعادل أمام الهلال سلبيا في لقاء أُقيم في الرابع من شهر نوفمبر 2008.

ومنذ ذلك التاريخ، ولم تظهر أي نتيجة أخرى غير فوز الهلال في مواجهته أمام الوحدة في الدوري السعودي.

والآن وبعد 10 أعوام و4 أشهر و4 أيام، كتيبة ميدو تُعطل الهلال وتُشعل الدوري.

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