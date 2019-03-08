رسميا – الزمالك يُعين محمد حلمي مشرفا عاما على قطاع الناشئين في النادي

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي عودة محمد حلمي من جديد للعمل في النادي، ليشغل منصب المشرف العام على قطاع الناشئين بدلا من غائم سلطان والذي تم تعيينه مسؤولا عن رئاسة اللجنة الفنية.

مجلس إدارة الزمالك قرر تعيين محمد حلمي كمشرف عام على قطاع الناشئين إلى جانب تعيين حسين عبد اللطيف نائبا له.

كما وافق المجلس على تعيين أحمد عبد الحليم رئيسا للجنة الفنية لاكتشاف المواهب.

وحرص رئيس مجلس إدارة الزمالك على الاجتماع بالثلاثي محمد حلمي وحسين عبد اللطيف وأحمد عبد الحليم اليوم الجمعة بمقر النادي، في حضور أحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة، متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم الجديدة، حسبما أعلن النادي عبر موقعه الرسمي.

آخر ظهور لـ محمد حلمي في الزمالك، كان في موسم 2016-17 عندما عاد وتولى مسؤولية قيادة الفريق الأول للمرة الثانية.

ورحل حلمي من منصبه في شهر مارس من عام 2017، قبل أن يتولى تدريب طلائع الجيش ويرحل خلال العام الماضي.

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