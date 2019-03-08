مارادونا يعترف بأبوة 3 أبناء في كوبا.. وابنته تتهكم: ينقصك 3 آخرين لتكمل فريق كرة قدم

اعترف دييجو مارادونا نجم كرة القدم الأرجنتينية، بأبوة 3 أطفال في دولة كوبا.

ماتياس مورلا محامي مارادونا صرّح: "مارادونا لديه 3 أطفال في كوبا، وسيتم الاعتراف بهم، إنهم 3 أطفال من سيدتين مختلفتين".

مضيفا: "لم تواجهنا أي مشاكل، تم رفع دعوى قضائية ولكن بكثير من الاحترام، دييجو سيهتم بما يتوجب عليه الاهتمام به".

مارادونا الذي يشرف حاليا على تدريب فريق دورادوس المكسيكي، يمتلك علاقة تاريخية وثيقة بـ فيدل كاسترو الزعيم الكوبي الراحل، إلا أن السياسة لن تصير منتهى ارتباط مارادونا بدولة كوبا بعد اعترافه بـ3 أبناء في هذه الدولة الكاريبية.

ومع اعترافه بالثلاثي الكوبي، يكون مارادونا أبًا لـ8 أبناء بالفعل.

أسطورة نابولي أنجَب دالما نيريا (1987)، وجيانينا دينورا (1989) من زوجته السابقة كلاوديا فيافانيا.

لاحقا وبعد سنوات، اعترف ماردونا بأبوة دييجو سيناجرا (1986) بعد علاقة عابرة مع امرأة من نابولي تُدعى كريستيانا سيناجرا.

كما أنجب مارادونا فتاة تُدعى خانا، وطفل يُدعى دييجو فيرناندو عام 2013.

بعد اعتراف مارادونا بـ3 أطفال إضافيين، علّقت ابنته جيانينا عبر حسابها على "إنستجرام" بشكل ساخر: "ينقص 3 حتى يكتمل فريق من 11 لاعبا.. يمكنك فعلها".

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