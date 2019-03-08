ميدو يُحقق ما لم يحدث منذ 10 أعوام كاملة.. الوحدة يُعطل الهلال ويُشعل الدوري السعودي

الجمعة، 08 مارس 2019 - 21:42

كتب : FilGoal

ميدو - الوحدة - الفيصلي

نجح فريق الوحدة السعودي تحت قيادة أحمد حسام "ميدو" في العودة من ملعب الهلال بنقطة التعادل.

الهلال تعادل مع الوحدة بهدف لكل فريق في الجولة الـ 23 من الدوري السعودي.

تعادل أوصل الهلال للنقطة 56 ليستمر في صدارة الدوري، ولكن الفارق أصبح 4 نقاط فقط مع النصر.

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بينما وصل الوحدة للنقطة 36 في المركز السادس، محققا التعادل السادس له هذا الموسم والثاني على التوالي.

أصحاب الأرض تقدموا أولا عن طريق كارلوس إدواردو بعد دقيقة واحدة من انطلاق الشوط الثاني.

لكن الوحدة رفض الاستسلام ليُدرك التعادل في الدقيقة 75 عن طريق جابر عيسى، بعد لمسة رائعة من داخل منطقة الجزاء، بعد عرضية متقنة.

في البداية رفع الحكم المساعد رايته معلنا إلغاء الهدف بداعي التسلل، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو، احتسب الحكم الهدف، نظرا لصحة موقف جابر عيسى.

المرة الأخير التي نجح فيها فريق الوحدة في تحقيق التعادل أو الانتصار على الهلال، كان منذ 10 أعوام كاملة.

بداية دوري المحترفين السعودي في موسم 2008-09. الوحدة يتعادل أمام الهلال سلبيا في لقاء أُقيم في الرابع من شهر نوفمبر 2008.

ومنذ ذلك التاريخ، ولم تظهر أي نتيجة أخرى غير فوز الهلال في مواجهته أمام الوحدة في الدوري السعودي.

والآن وبعد 10 أعوام و4 أشهر و4 أيام، كتيبة ميدو تُعطل الهلال وتُشعل الدوري.

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