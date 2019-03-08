بالفيديو - عودة مجنونة للنصر على الاتفاق في مباراة من 105 دقيقة.. جدل تحكيمي وطرد حسين السيد

واصل النصر مطاردته الناجحة للهلال في الدوري السعودي، بعد أن قلَب تأخره 0-2 إلى فوز مثير في الدقائق الأخيرة بنتيجة 3-2 على ضيفه الاتفاق، في الجولة 23 من المسابقة على استاد الملك فهد الدولي.

المباراة شهدت مشاركة المصري حسين السيد في تشكيلة الاتفاق، قبل أن يخرج مطرودا بالبطاقة الحمراء في الثواني الأخيرة.

النصر رفع رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني بالدوري السعودي، فيما تجمّد رصيد الاتفاق عند 28 نقطة في المركز التاسع.

الهداف المغربي المتألق عبد الرزاق حمد الله سجّل هدفين للنصر، فيما أضاف زميله فهد الجميعة هدفا آخر. بينما سجّل رامون أرياس وفيليب كيس هدفي الاتفاق.

المباراة التي شهدت الكثير من الإثارة التحكيمية، عرفت أول قرار تحكيمي مؤثر في الدقيقة 17 عندما تم إلغاء هدف لـ حمد الله مهاجم النصر بداعي وجود لمسة يد على اللاعب المغربي أثناء استلام الكرة.

الاتفاق وضَع النصر في المأزق الأول، عندما استغل رامون أرياس سوء تمركز في دفاعات العالمي، وتقدّم في النتيجة للضيوف بالدقيقة 27.

في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، تحصّل بريان أليمان لاعب الاتفاق على بطاقى صفراء ثانية، ليترك فريقه بـ10 لاعبين طوال الـ45 دقيقة التالية.

رغم ذلك، عمّق فيليب كيس من جراح النصر بهدف ثانٍ من ضربة رأسية رائعة خادعت براد جونز.

انتهت ثورة الاتفاق، وبدأ الانهيار في الدقيقة 70.

عبد الرزاق حمد الله سجّل مجددا، هدفا شرعيا هذه المرة قبل 20 دقيقة على النهاية بضربة رأسية مميزة.

هجوم النصر الجارف أنتج هدف التعادل في الدقيقة 89 برأسية جديدة من فهد الجميعة هذه المرة.

في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بلغت الإثارة ذروتها عندما سجّل حمد الله الهدف الثالث للنصر من ضربة رأسية جديدة.

الهدف خضع لمراجعة تقنية الفيديو مع اشتباك في عملية وثب على الخصم من حمد الله، إلا أن الحكم البولندي توماس موسيال احتسبه في نهاية المطاف.

بعد تأكيد الهدف، ثار غضب لاعبي الاتفاق الذين أحاطوا بالحكم وسط سيل من الاعتراضات، خصوصا من المصري حسين السيد الذي ألقى بزجاجة مياه بشكل عنيف على أرض الملعب، قبل أن يواجه الحكم ببعض الكلمات المباشرة، أجبرت الأخير على إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه ظهير الأهلي السابق.

المباراة استمرت حتى 15 دقيقة بعد نهاية الوقت الأصلي، لتصل إلى 105 دقيقة، وينهيها الحكم على تفوق الفريق العاصمي.

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