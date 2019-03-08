مدرب قاسم باشا: تريزيجيه موهبة كبيرة.. حصلنا على عروض عديدة من أجله ولكن

تغنى مصطفى دينزلي المدير الفني لفريق قاسم باشا بما يقدمه محترفنا محمود حسن "تريزيجيه" مع فريقه، مشيدا بموهبته.

وقال مدرب قاسم باشا: "تريزيجيه يمتلك موهبة كبيرة في كرة القدم".

وأضاف خلال حواره مع وكالة DHA "اللاعب غير الناجح لا يمكن على الإطلاق أن يمتلك موهبة مثل التي يمتلكها تريزيجيه، إلى جانب الاهتمام الكبير به".

وأوضح "تلقينا العديد من العروض من أجل تريزيجيه وهذا نتيجة موهبته وقدارته في الملعب. العروض كانت جدية للغاية ولكننا لم نرغب في الاستغناء عنه".

وتابع "النادي لم يكن يرغب على الإطلاق في بيع تريزيجيه. رفضنا كل العروض وتمسكنا به".

وانضم تريزيجيه لـ قاسم باشا بداية الموسم الماضي معارا من نادي أندرلخت البلجيكي، قبل أن ينتقل لهم بشكل كامل منتصف الموسم.

وسجل تريزيجيه 7 أهداف وصنع 6 خلال ظهوره في 28 مباراة بقميص قاسم باشا.

ويحتل قاسم باشا المركز الـ 11 على سلم ترتيب الدوري التركي برصيد 30 نقطة من 24 مباراة.

ولم يعرف قاسم باشا طعم الفوز في الدوري منذ الانتصار على بيشكتاش في الـ 22 من شهر ديسمبر من العام الماضي، بعدها لعب الفريق 7 مباريات، خسر 6 وتعادل مرة.

اقرأ أيضا:

رسميا – الزمالك يُعين محمد حلمي مشرفا عاما على قطاع الناشئين في النادي

مارادونا يعترف بأبوة 3 أبناء في كوبا.. وابنته تتهكم: ينقصك 3 آخرين لتكمل فريق كرة قدم

المصري لـ في الجول: نعاني من أزمة بعد توقف العمل في ملعب بورسعيد.. على وزير الرياضة إنقاذنا

بعد 40 دقيقة مع رديف ليفربول.. تشامبرلين يغادر الملعب بعد شعوره بآلام في الركبة

المشاكل تلاحق مانشستر سيتي.. بريميرليج يعلن فتح تحقيقا في اختراقه لقواعد اللعب المالي