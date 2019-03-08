لم يكن أمهر لاعبي مانشستر يونايتد ولا أكثرهم حكمة، لكنه طالما بذل كُل ما في وسعه من أجل الفريق، ربما لذلك أتاح له القدر فرصة التتويج بأعظم بطولات الأندية على الإطلاق "دوري أبطال أوروبا" مرتين وأن يُكتب اسمه مع عُظماء مسرح الأحلام الذين حققوا الدوري الإنجليزي 5 مرات، وأن يحظى بعلاقة رائعة مع جماهير حُمر مانشستر الذين ظلوا يتغنون "ويسلي براون، أصلب رجال المدينة" حتى رحيله.

ويس براون النادي : بلاكبرن روفرز مانشستر يونايتد

Filgoal.com التقى بالدولي الإنجليزي السابق، ويسلي براون، في دبي لاستعادة ذكريات التتويج بدوري أبطال أوروبا ومعرفة رأيه عن تجربة جوزيه مورينهو ومن بعده أولي جونار سولشاير مع مانشستر يونايتد.

بدأ "براون" حديثه لـ Filgoal.com قائلًا:" طرقت أبواب مانشستر يونايتد طفلا صغيرا عمره 13 سنة وخرجت من هناك لاعبا يحمل في جعبته لقبين دوري أبطال و 5 ألقاب دوري إنجليزي وبضعة كؤوس، مانشستر يونايتد هو بيتي وسيظل كذلك دائما، هناك تعلمت كل ما أعرفه عن كرة القدم".

وبالحديث عن أولد ترافورد حيث عانَق "براون" كل البطولات المُمكنة قال:" اللعب في أولد ترافورد هو أفضل ما قد يحدث للاعب كرة قدم، لعبت هناك في صفوف يونايتد وعندما عدت إليه بألوان سندرلاند قلت لنفسي كم هو رائع إحساس العودة للمنزل ورؤية عائلتي التي كبرت معها".

وعن مباراته ضد يونايتد في مسرح الأحلام قال:" مباراة ضد يونايتد هي دائمًا مباراة صعبة ولكن عليك محاولة الفوز بها، أذكر يومها أن جون أوشي ارتكب خطأ ضد فالكاو فأطلق الحكم صافرته وأشهر في وجهي أنا البطاقة الحمراء بدلا من أوشيه، كان سوء فهم لكن سرعان ما تم تداركه عندما رُفع عني الإيقاف لاحقا، الآن أشاهد إعادة هذه اللقطة وأضحك من كل قلبي رغم أن يومها لم أكن سعيدا أبدا".

الحديث تطرق إلى سير أليكس فيرغسون وكيفية إدراته للمباريات النهائية في دوري أبطال أوروبا، ليستعيد براون ذكريات نهائي 2008 في موسكو أمام تشيلسي:"صنعت أول أهداف مانشستر يونايتد في هذه البطولة ضد سبورتنج لشبونة، كما صنعت آخر هدف في البطولة ضد تشيلسي، وفي المرتين أحرز كريستيانو برأسه، نهائي 2008 هو أحد أفضل ذكرياتي مع كرة القدم على الإطلاق".

مضيفا: فعل سير أليكس فيرجسون يومها ما يفعله دائما وهو منحنا الثقة التي نحتاجها أخبرنا أننا لاعبين رائعين نكوّن فريقا رائعا، وأن وصولنا للنهائي لم يكن صدفة بل كان وصولا مستحقا وأن الطريق الذي قطعناه حتى النهائي له نهاية واحدة وهي العودة لمانشستر بالكأس، وقد كان".

استطرد "ويس" حديثه عن أليكس فيرغسون:" سأظل مُمتنا له للأبد، لقد وثق فيّ دائما، حتى عندما هاجمتني الإصابات مرارا وتكرارا آمن بعودتي وأعطاني كل التشجيع الممكن من أجل العودة، لولاه لكنت رحلت عن يونايتد في وقت يسبق 2011 عندما تسببت الإصابات في وضعي خارج الحسابات في عدد من اللحظات الهامة للفريق لكن ثقته فيّ هي ما حالت دون ذلك ودائما ما أعادني للملعب".

وعن تصريحه في وقت سابق بأن مورينيو سيحقق الفوز بالدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد: "نعم، اعتقدت أن مورينهو قادر على الفوز بالدوري مع يونايتد، لكن كما يعلم الجميع لم تسر الأمور على نحو جيد. دعنا لا ننسى أن مورينيو مدربا عظيما يحقق البطولات أينما ذهب، هو فقط لم يلائم مانشستر يونايتد، على أي حال لقد تولى أولي (سولشاير) القيادة الآن ويؤدي عملا رائعا وأتمنى أن يستمر في ذلك".

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