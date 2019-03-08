مازال يحمل ضغينة؟ بن عرفة: ضحكت على إيمري.. لم يتغير على الإطلاق

العلاقة بينهما كانت بأسوأ حال في باريس سان جيرمان، والزمن جمع بينهما مرة أخرى ولكن هذه المرة كمتنافسين وليس في نفس الفريق. الحديث هنا عن حاتم بن عرفة لاعب رين الفرنسي وأوناي إيمري مدرب أرسنال.

الثنائي جمعتهما علاقة سيئة حينما كانا في صفوف النادي الباريسي إذ وصل الأمر لتجميد إيمري لبن عرفة وعدم الاعتماد عليه في أي مباراة قبل أن يرحل الأخير صوب رين، ويتجه المدرب الإسباني إلى لندن رفقة المدفعجية.

وحاتم يبدو أنه مازال يحمل بعض الضغينة تجاه مدربه السابق، إذ أثار غضب إيمري سخرية اللاعب الفرنسي ذو الأصول التونسية.

أرسنال حل ضيفا على رين يوم الخميس في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، والمباراة لم تحمل مفاجآت سعيد للكتيبة اللندنية التي سقط بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ليلة تألق بها بن عرفة.

وقال لاعب رين في تصريحات للصحفيين بعد المباراة: "حافزي كان لعب مباراة بشكل متماسك من أجل الفوز ومن أجل تحسين موقفنا".

وأضاف "هذا كان ما في رأسي. ولكني رأيت نفس الشيء من إيمري الذي كان هائجا كما اعتاد أن يكون. نظرت إليه عدة مرات وهذا جعلني أضحك قليلا. لم يتغير على الإطلاق".

وعن نتيجة اللقاء "أخبرت بعض الزملاء أننا سنفوز بنتيجة 3-1 أو 4-1، لم نتمكن من تسجيل الرابع ولكن توقعي كان صحيحا".

وعلى الرغم من النتيجة الإيجابية مازال بن عرفة يرى أن أرسنال هو المفضل للعبور إلى الدور التالي "مازال علينا تسجيل هدف أو هدفين لتفادي ذلك".

وأتم "أن نكون أول فريق يفوز على أرسنال في فرنسا فهذا يعني أننا كتبنا تاريخنا الخاص. سعيد وفخور لجعلي الناس سعداء ولكن مازالت هناك مباراة عودة".

أرسنال يستعد لاستضافة رين يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ 16، ويحتاج للانتصار بهدفين مقابل لا شيء للوصول للدور المقبل من البطولة.

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