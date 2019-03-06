أبلغ رئيس نادي الزمالك، لاعب الفريق السابق محمود عبد الرازق "شيكابالا" بعودته للفريق في الموسم المقبل.

شيكابالا النادي : أبولون بونتو الزمالك

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب أنه على وشك فسخ عقد إعارته مع أبولون اليوناني نظرا لخصم معظم مستحقاته، مما ينهي أي سبب لعودته لليونان من جديد.

وفي المقابل، أبلغ الزمالك شيكابالا بعودته في الموسم المقبل، حيث يتبقى لشيكابالا موسما في عقده مع الزمالك.

وفي الوقت ذاته سيقوم الزمالك بتعديل قيمة عقد شيكابالا لينهي مسيرته مع الزمالك، بعد يوم من احتفاله بعيد ميلاده الـ33.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن علاقة شيكابالا الجيدة بأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في النادي ساعدت في إتمام الأمور بسرعة كبيرة.

وقال شيكابالا في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة المحور: "أنا تحت أمر الزمالك، وأتمنى العودة له الموسم المقبل".

وشدد "الدوري زمالكاوي إن شاء الله، سأكون موجودا في مباراة جور ماهيا الكيني لمساندة الفريق. أتمنى من كل جمهور الفريق مساندة الفريق".

وأكد "أخوض حاليا تدريبات خاصة للحفاظ على مستواي والفترة المقبلة، سأتواجد مع الفريق".

ولاحقا في مداخلة في نفس البرنامج، أكد رئيس الزمالك وجود شيكابالا في الزمالك الموسم المقبل.

شيكابالا من منتجات قطاع ناشئي الزمالك، وتم تصعيده للفريق الأول في 2003، ورحل عنه في 2005 لخوض تجربة احترافية في باوك اليوناني.

وخاض شيكابالا تجارب احترافية مع الوصل الإماراتي وسبورتنج لشبونة البرتغالي والإسماعيلي والرائد السعودي وأخيرا أبولون.

وحصل شيكابالا على لقبي دوري مع الزمالك، بجانب 4 ألقاب لكأس مصر.

اقرأ أيضا

بالفيديو – تسلق الجبل نجح.. يونايتد يصنع معجزته ويقصي سان جيرمان

خبر في الجول – الزمالك يبلغ شيكابالا بعودته في الموسم المقبل

5 عوامل رقمية تؤكد.. القمة المقبلة ستشهد الكثير من الأهداف

تقرير: ريال مدريد واثق بنسبة تقترب من 100% من عودة مورينيو

كاميرا في الجول – جماهير ريال مدريد تختار من ينضم إلى الفريق.. صلاح ضمن الاختيارات