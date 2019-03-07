الخليفي: من السهل احتساب ركلة جزاء كتلك أمام باريس ومن الصعب أمام فرق أخرى

يرى ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان أن احتساب ركلة جزاء على فريقه في الوقت القاتل أمام مانشستر يونايتد كان قرارا متجنيا.

"أمامنا جبل لتلسقه" هكذا علق أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد على مواجهة اليوم أمام باريس سان جيرمان ومهمته تمت بنجاح.

مانشستر يونايتد تغلب على منافسه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف لهدف في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ملعب حديقة الأمراء ليتأهل إلى ربع النهائي.

وناصر الخليفي كان غاضبا من قرار حكام تقنية حكم الفيديو المساعد التي احتسبت ركلة جزاء ليونايتد في الدقائق الأخيرة بعد لمس الكرة ليد المدافع بيرسنل كيمبيبي.

وقال الخليفي في تصريحات نقلها راديو مونت كارلو: "بالنسبة لي لم تكن ركلة جزاء. من السهل اتخاذ قرار مثل ذلك أمام فريق باريس".

وأضاف "ولكن من الصعب احتساب ركلة جزاء مثل تلك أمام فرق أخرى".

وتأهل يونايتد إلى ربع نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ عام 2013 بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض إذ أن الفريقين تعادلا في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف لكل منهما.

أما سان جيرمان ففشل في تجاوز دور الـ16 للمرة الثالثة على التوالي.

وأصبح يونايتد هو أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يتأهل للدور التالي بعدما خسر لقاء الذهاب بهدفين في ملعبه بعد 34 مناسبة لم يحدث فيها ذلك.

سجل أهداف المباراة روميلو لوكاكو في الدقائق 2 و30، وماركوس راشفورد في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

أما هدف سان جيرمان الوحيد فجاء عن طريق خوان بيرنات في الدقيقة 12.

اقرأ أيضا

بالفيديو – تسلق الجبل نجح.. يونايتد يصنع معجزته ويقصي سان جيرمان

خبر في الجول – الزمالك يبلغ شيكابالا بعودته في الموسم المقبل

5 عوامل رقمية تؤكد.. القمة المقبلة ستشهد الكثير من الأهداف

تقرير: ريال مدريد واثق بنسبة تقترب من 100% من عودة مورينيو

كاميرا في الجول – جماهير ريال مدريد تختار من ينضم إلى الفريق.. صلاح ضمن الاختيارات