سولشاير يشرح كيف قاد يونايتد لـ"ريمونتادا" ضد سان جيرمان

"هذه أفضل لحظة في مسيرتي التدريبية بكل تأكيد" هكذا علق أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد على تأهل فريقه لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث سولشاير لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "هذه ليلة رائعة للغاية وسأفعل كل ما لدي حتى الصيف المقبل حتى يقرر النادي مستقبلي".

وكان يونايتد تعاقد مع سولشاير بشكل مؤقت لنهاية الموسم ولكن تشير التقارير إلى أن المدرب النرويجي سيحصل على المنصب بشكل دائم.

وواصل سولشاير "قلت للاعبين يجب أن نؤمن بأنفسنا خاصة أن هناك الكثير منهم لم يختبر تلك الأجواء من قبل نعم ليس معتادا أن يكون مانشستر يونايتد غير مرشح للفوز ولكن علينا أن نركض أكثر في الملعب".

وأضاف "قلت لهم ليس لدينا ما نخسره لذا عبروا عن أنفسكم وابذلوا كل ما لديكم وستتاح الفرص لكم استغلوها جيدا فقط".

وتابع "بكل تأكيد هذه أفضل لحظة في مسيرتي التدريبية وهذه هي الليالي التي نعمل من أجلها أنا والجهاز الفني واللاعبين ولكن الآن علينا الاستعداد لمواجهة أرسنال وباقي مباريات الكأس".

وأتم سولشاير "يجب أن نركز على هدفنا بإنهاء الموسم بشكل جيد في المراكز الأربعة الأولى والاستمتاع بكل لحظة".

وفاز مانشستر يونايتد على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف لهدف في ملعب حديقة الأمراء يوم الأربعاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ليتأهل إلى ربع النهائي رغم الهزيمة ذهابا في ملعبه بهدفين دون رد.

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