نيمار غاضبا: يويفا اختار من لا يفقهون في كرة القدم لمراجعة قرارات تقنية الفيديو

الخميس، 07 مارس 2019 - 01:08

كتب : FilGoal

إصابة نيمار

عودة تاريخية لمانشستر يونايتد منحتهم التأهل على حساب باريس سان جيرمان في الوقت القاتل، وتركت نيمار دا سيلفا غاضبا وبشدة.

"أمامنا جبل لتلسقه" هكذا علق أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد على مواجهة اليوم أمام باريس سان جيرمان ومهمته تمت بنجاح.

مانشستر يونايتد تغلب على منافسه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف لهدف في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ملعب حديقة الأمراء ليتأهل إلى ربع النهائي.

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ونيمار أبدى غضبه الكبير من قرار حكام تقنية حكم الفيديو المساعد التي احتسبت ركلة جزاء ليونايتد في الدقائق الأخيرة بعد لمس الكرة ليد المدافع بيرسنل كيمبيبي.

وكتب نيمار عبر Story على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "اليويفا اختار 4 أشخاص لا يعرفون شيئا عن كرة القدم لمراجعة قرار تقنية الفيديو بالتصوير البطيء.. لمسة اليد تلك لا توجد ببساطة".

"لمسة يد واليدين خلف الظهر؟ اذهبوا إلى *****".

وتأهل يونايتد إلى ربع نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ عام 2013 بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض إذ أن الفريقين تعادلا في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف لكل منهما.

أما سان جيرمان ففشل في تجاوز دور الـ16 للمرة الثالثة على التوالي.

وأصبح يونايتد هو أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يتأهل للدور التالي بعدما خسر لقاء الذهاب بهدفين في ملعبه بعد 34 مناسبة لم يحدث فيها ذلك.

سجل أهداف المباراة روميلو لوكاكو في الدقائق 2 و30، وماركوس راشفورد في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

أما هدف سان جيرمان الوحيد فجاء عن طريق خوان بيرنات في الدقيقة 12.

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