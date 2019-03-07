توخيل: لا أستطيع التفسير.. يونايتد لم يحصل على فرص وسجل 3 أهداف

بدا توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان وكأنه لا يجد كلمات ليقولها بعد خسارة فريقه من مانشستر يونايتد 3-1 في حديقة الأمراء وخروجه من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل عبر bein sport: "لا أستطيع التفسير. النتيجة غير منطقية. ولكن الأمور المكتوبة والمقدرة تحدث في النهاية".

وأردف "يونايتد لم يحصل على فرص، وسجل 3 أهداف".

وأكمل "عندما تأخرنا بهدف وتعادلنا، لم نسجل الهدف الثاني لإنهاء المباراة. هم سجلوا والمباراة تعقدت في أذهاننا".

وأتم "هذه ليلة للنسيان".

وتغلب مانشستر يونايتد على منافسه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف لهدف في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ملعب حديقة الأمراء.

وتأهل يونايتد إلى ربع نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ عام 2013 بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض إذ أن الفريقين تعادلا في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف لكل منهما.

أما سان جيرمان ففشل في تجاوز دور الـ16 للمرة الثالثة على التوالي.

وأصبح يونايتد هو أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يتأهل للدور التالي بعدما خسر لقاء الذهاب بهدفين في ملعبه بعد 34 مناسبة لم يحدث فيها ذلك.

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