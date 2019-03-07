لوكاكو: أعتقد أن الأمر قُرر.. يجب أن يستمر سولشاير

قال روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد إن أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق يجب أن يستمر في منصبه بشكل دائم بدلا من كونه مؤقت.

جاء ذلك بعدما صنع مانشستر يونايتد معجزة تاريخية وتغلب على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف لهدف في ملعب حديقة الأمراء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ليتأهل إلى ربع النهائي رغم الهزيمة في ملعبه ذهابا بهدفين دون رد.

وتحدث لوكاكو لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة التي سجل فيها هدفين قائلا: "أعتقد أن الأمر قُرر بالفعل".

وأضاف "يجب أن يستمر سولشاير معنا بشكل دائم".

وتابع اللاعب البلجيكي "الكل يرى التغير الذي حدث مع سولشاير منذ قدومه فزنا على أرسنال وتشيلسي والآن سان جيرمان نحن نتحسن معه".

وأكمل "منذ قدومه كانت لديه خطة واضحة وطلب مني التحسن وأن أكون دقيقا في الملعب وأن الأمر سيحتاج لبعض الوقت وبالفعل كل شيء يسير جيدا الآن".

وأتم "نحن نلعب مع سولشاير كما ينبغي لمانشستر يونايتد أن يلعب".

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