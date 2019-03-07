بالفيديو - بعد أشواط إضافية ماراثونية.. بورتو يخطف بطاقة تأهل قاتلة من روما

الإثارة لا تنتهي ولا تتوقف في دوري أبطال أوروبا. بورتو خطف بطاقة تأهل قاتلة من روما ليصل إلى ربع نهائي ذات الأذنين.

بورتو ينتصر على روما 3-1 بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، التي منحت الفريق البرتغالي هدف الانتصار والتأهل.

مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز روما 2-1، وهي النتيجة التي كررها بورتو في الوقت الأصلي قبل أن تمنحه تقنية الفيديو ركلة جزاء الانتصار.

فرانشيسكو سواريس وموسى ماريجا وأليكس تيليس سجلوا أهداف التنانين، فيما سجل دانيلي دي روسي هدف الذئاب من ركلة جزاء.

بورتو بدأ اللقاء ضاغطا منذ البداية سعيا لهز الشباك مبكرا وتسهيل مهمته، والضغط أسفر عن هدف بالفعل.

مع الدقيقة 27 نجح التنانين في هز الشباك بعدما استغل فرانشيسكو سواريس تمريرة عرضية من الناحية اليسرى صنعها موسى ماريجا ليسكنها بسهولة في المرمى.

ولكن 10 دقائق فقط مرت قبل أن يدرك ذئاب العاصمة الإيطالية التعادل. عرقلة من داخل منطقة الجزاء أسفرت عن ركلة جزاء انبرى لها دانيلي دي روسي.

دي روسي وقف في مواجهة إيكر كاسياس ونجح في إدراك التعادل بعدما سدد على يمين كاسياس الذي ذهب يسارا.

بعد ذلك عاد بورتو للضغط مجددا، وتسديدة صاروخية قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس أولسن بصعوبة وبراعة في الدقيقة 45.

مع بداية الشوط الثاني كاد سواريس أن يضيف ثاني أهدافه للفريق البرتغالي ولكن رأسيته مرت فوق العارضة بعدة سنتيمترات في الدقيقة 49.

وهدف التقدم لم يتأخر. موسى ماريجا استغل عرضية من الناحية اليسرى وسددها بباطن القدم مع الدقيقة 53.

بعد ذلك تبادل كلا الفريقين الهجمات سعيا لتسجيل هدف يضمن التأهل، وإن كان بورتو أكثر خطورة مستغلا عامل الأرض، ولكن اتجهت المباراة إلى الأشواط الإضافية.

ومع الشوط الإضافي الأول لم تظهر الخطورة من جانب الفريقين إذ انحصر اللعب في وسط الملعب.

والفرص بدأت في الظهور مع الشوط الإضافي الثاني، من جانب إدين دجيكو حينما سدد في الدقيقة 111 تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت فوق العارضة.

قبل أن يستقبل كرة أخرى ويودعها من فوق الحارس ولكن المدافع المخضرم بيبي أخرجها قبل الوصول لخط المرمى.

وعلى عكس التيار احتسبت تقنية الفيديو ركلة جزاء للتنانين بعد جذب لقميص لاعب بورتو لينبري لها أليكس تيليس ويسكنها الشباك وسط احتفالات جنونية من اللاعبين والجماهير.

وقبل دقيقتين من النهاية كاد يحصل روما على ركلة جزاء ولكن تقنية الفيديو لم تحتسبها في النهاية بعد شك. بورتو خطف بطاقة التأهل من روما وتأهل إلى ربع النهائي.

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