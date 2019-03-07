شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي

الخميس، 07 مارس 2019 - 00:30

كتب : FilGoal

شيكابالا

شدد محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك المعار لأبولون اليوناني أن الدوري هذا الموسم للأبيض.

شيكابالا

النادي : أبولون بونتو

الزمالك

ويتصدر الزمالك الدوري بفارق نقطة عن الأهلي، ولعب مباراة أقل منه.

وقال شيكابالا: "الزمالك سيكون بطل الدوري هذا الموسم، من المهم أن نركز وألا نفكر في أي أمر خارج النادي للحفاظ على التركيز".

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وأكد "يجب ألا نفكر في أي فريق آخر، الحفاظ على التركيز يعني الاستمرار في الفوز بغض النظر عن نتائج أي فريق".

وأكمل "في وقت سابق، تعرضنا للمؤامرات أثناء تفوقنا وخسرنا الدوري بسبب التحكيم ومساعدته لأندية أخرى".

وأردف "أمير مرتضى منصور يقدم دور كبير في إبعاد الفريق عن أي شيء يشتت تركيزه".

وكذلك كشف شيكابالا عن لاعبين يعجباه في الأهلي قائلا: "جونيور أجايي يعجبني كثيرا، وكذلك كريم نيدفيد، لأنه قاتل وحارب وأصبح ذو أهمية كبيرة للأهلي".

وأتم "" تجربة بيراميدز ناجحة ولم يدخلوا في مفاوضات معي أو يعرضوا علي الانضمام للفريق".

وكان الزمالك قد أبلغ شيكابالا بعودته للفريق في الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

شيكابالا من منتجات قطاع ناشئي الزمالك، وتم تصعيده للفريق الأول في 2003، ورحل عنه في 2005 لخوض تجربة احترافية في باوك اليوناني.

وخاض شيكابالا تجارب احترافية مع الوصل الإماراتي وسبورتنج لشبونة البرتغالي والإسماعيلي والرائد السعودي وأخيرا أبولون.

وحصل شيكابالا على لقبي دوري مع الزمالك، بجانب 4 ألقاب لكأس مصر.

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