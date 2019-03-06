ناجي: مصر بها 8 لاعبين يقارنوا بحراس العالم

الأربعاء، 06 مارس 2019 - 02:02

كتب : FilGoal

أجيري - أحمد ناجي - منتخب مصر

أشاد أحمد ناجي بمستوى حراس مرمى الأندية المصرية في الفترة الأخيرة.

وصرح ناجي عبر قناة إم بي سي مصر "مصر بها 8 حراس مرمى قادرون على تمثيل المنتخب بفضل مستوياتهم وقدراتهم العالية إذا تم مقارنتهم بحراس المرمى في العالم".

واستدرك "لكن التقييم الفني والنقد يكون فوريا، وليس عاما عكس ما نفكر، نعلم قدرات حراس المرمى وإمكانياتهم، ولا نعتبر الحارس جيدا إذا تصدى لفرصة أو سيئا إذا سقطت الكرة من بين يديه".

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وواصل مدرب حراس مرمى المنتخب "لقد كان الحراس مميزين في كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم، لذا لا داع للقلق".

وأتم أحمد ناجي "لقد أساء الكثيرون فهم تصريحي بشأن حارس مرمى مصر الأول، فأي حارس يشارك في فترة ما فهو الأول، لذا صرحت حينها بأن محمد الشناوي هو حارس مصر الأول، وأي حارس آخر مكانه لصرحت بنفس الكلمات".

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