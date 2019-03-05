بالفيديو – 10 دقائق مثيرة.. تقنية الفيديو تنصف أياكس قبل أن يسجل هدفا رائعا

منذ الدقيقة 62 وحتى الدقيقة 72 شهدت مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام أحداثا مثيرة.

ويستضيف ريال مدريد منافسه أياكس في ملعب سانتياجو برنابيو اليوم الثلاثاء في إطار إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عقب الفوز ذهابا بهدفين لهدف.

في الدقيقة 62 سجل دوسان تاديتش هدفا ثالثا رائعا لأياكس بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ولكن الحكم لجأ إلى تقنية الفيديو لمعرفة إن كانت الكرة ذهبت إلى خارج الملعب قبل أن يسجل تاديتش هدفه أم لا وفي النهاية احتسب الحكم الهدف.

وعقب ثماني دقائق سجل ماركو أسينسيو الهدف الأول لريال مدريد في المباراة ليحتاج الفريق الملكي هدفين للتأهل.

ولكن في الدقيقة 72 حصل أياكس على ركلة حرة من الناحية اليسرى سددها لاس شونه بيمناه مباشرة في الشباك بطريقة رائعة ليعلن عن هدف رابع رائع للفريق الهولندي.

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