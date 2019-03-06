ماركا: راموس كان يصور فيلما وثائقيا عن مسيرته أثناء هزيمة ريال مدريد

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها صباح يوم الأربعاء أن سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد كان يصور فيلما وثائقيا عن مسيرته أثناء لقاء الفريق الملكي مع أياكس أمستردام.

سيرخيو راموس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وغاب راموس عن المشاركة في المباراة التي أقيمت في ملعب سانتياجو برنابيو بسبب حصوله على إنذار في لقاء الذهاب وتم إيقافه.

وأشار التقرير إلى أن ذلك الفيلم التسجيلي سيصدر عن شركة "أمازون" الأمريكية لبثه في وقت لاحق.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرر إيقاف راموس لمباراة إضافية حال تأهل ريال مدريد لربع النهائي بسبب تعمده الحصول على إنذار في لقاء الذهاب.

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