زياش: علينا الآن الاستمتاع بالفوز على ريال مدريد

رفض حكيم زياش نجم أياكس الهولندي توقع منافسه المقبل في دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء ريال مدريد حامل اللقب من البطولة.

وودع ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الماضية البطولة من دور الـ16 بخسارة كارثية على ملعبه ووسط جماهيره أمام أياكس أمستردام الهولندي برباعية مقابل هدف.

وقال زياش عقب المباراة: "كنا نعمل ونجتهد قبل المباراة وأظهرنا من البداية إننا قادرين على تحقيق هذا الإنجاز".

وبسؤاله هل فكرت في قدرة فريقك على إقصاء ريال مدريد رد النجم المغربي "لا.. لم أفكر في ذلك صباح يوم المباراة".

وأضاف "سجلنا الهدف الأول ولم نخف من ردة فعل ريال مدريد ثم نجحنا في مضاعفة ا لنتيجة".

وكشف زياش "شعرنا بخيبة أمل كبيرة بعد مباراة الذهاب، ولكن باجتهاد كل لاعبي الفريق استطعنا أن نتأهل".

وأكد "طوحنا الآن في البطولة أصبح أكبر، الفوز على ريال مدريد برباعية يجعلنا نريد أن نصل لأدوار متقدمة".

وأتم تصريحاته "علينا الآن الاستمتاع بهذا الفوز الكبير ولا نفكر في قرعة الدور المقبل".

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