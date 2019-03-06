سولاري: نعتذر للجماهير كل شيء سار ضدنا.. ولكن أياكس استحق الفوز

الأربعاء، 06 مارس 2019 - 01:06

كتب : FilGoal

سانتياجو سولاري - ريال مدريد

قدم سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد اعتذاره لجماهير ناديه عقب توديع دوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام.

وودع ريال مدريد دوري الأبطال من دور الـ16 عقب الهزيمة من أياكس بأربعة أهداف لهدف في ملعبه سانتياجو برنابيو في لقاء الإياب ليخرج مهزوما بنتيجة خمسة أهداف لثلاثة في مجموع المباراتين.

وتحدث سولاري لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "نعتذر للجماهير وقمنا بكل ما في وسعنا ولكن هذه هي كرة القدم".

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وتابع "كل شيء حدث بالعكس ضدنا ولكن ذلك ليس عذرا ولكننا لم نفلح في أي شيء قمنا به".

وأتم "أياكس استحق الفوز بكل تأكيد ولديهم الكثير من اللاعبين الشباب الرائعين".

وبذلك يفقد ريال مدريد لقب دوري الأبطال للمرة الأولى بعد ثلاثة مواسم توج فيها بالكأس الأغلى في القارة العجوز.

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