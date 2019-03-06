خاص عبد الحفيظ لـ في الجول: حمدي فتحي سيحصل على حقنة بلازما.. وفترة غيابه لا يمكن تحديدها الآن

الأربعاء، 06 مارس 2019 - 00:53

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

حمدي فتحي - الأهلي - بتروجت

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن حمدي فتحي لاعب خط وسط الفريق الأحمر سيحصل على حقنة بلازما صباح يوم الأربعاء.

حمدي فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وتحدث عبد الحفيظ لـFilGoal.com قائلا: "سيتوجه حمدي فتحي للطبيب أحمد عبد العزيز صباح اليوم لدراسة الإصابة".

وأكمل "حتى الآن لم أقابل الطبيب وأطلع على تفاصيل الآشعة لذا لا يمكن تحديد فترة غيابه حتى الآن".

أخبار متعلقة

الأهلي يكشف طبيعة إصابة حمدي فتحي خلال مباراة بتروجت تقرير غاني: الأهلي يتطلع لضم مهاجم كوتوكو مدرب حراس الأهلي يكشف سبب استبعاد الشناوي من المنتخب

وتابع مدير الكرة في الأهلي حديثه "الآشعة أثبتت ما صرحنا به من قبل بوجود تمزق في العضلة الخلفية".

وأتم "لكن إصابته لن تصل إلى ستة أسابيع كما قيل في وسائل الإعلام لكن في الوقت ذاته لا أستطيع فترة غيابه إلا بعد معرفة رأي الطبيب".

وكان حمدي فتحي أصيب في لقاء الأهلي وبتروجيت الذي أقيم أمس الثلاثاء وفاز فيه الفريق الأحمر برباعية دون رد في الجولة 26 من الدوري المصري.

اقرأ أيضا:

بالفيديو - برباعية من أياكس.. بعد 1012 يوما ريال مدريد يخسر دوري أبطال أوروبا

بالفيديو – 10 دقائق مثيرة.. تقنية الفيديو تنصف أياكس قبل أن يسجل هدفا رائعا

اتحاد الكرة لـ في الجول: برج العرب يستضيف مباراتي الزمالك والإسماعيلي الإفريقيتين

مجاهد يكشف لـ في الجول أزمة قد تستبعد ملعب بورسعيد من كأس الأمم.. وخطوات الحل

بالفيديو - السومة يقود الأهلي لفوز ثمين على "أبطال آسيا"

قبل مواجهة الفراعنة.. مدرب نيجيريا: مصر و3 دول مرشحة للفوز بكأس إفريقيا

الأهلي حمدي فتحي في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

ناجي: مصر بها 8 لاعبين يقارنوا بحراس العالم ساعة | منتخب مصر
مصطفى كمال: كارتيرون ظُلم في الأهلي دون قصد 2 ساعة | مصر
بشرى لأياكس بسبب رباعية ريال مدريد.. وأرقام سيئة للملكي بعد توديع الأبطال 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
ماركا: راموس كان يصور فيلما وثائقيا عن مسيرته أثناء هزيمة ريال مدريد 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مواعيد مباريات الأربعاء 6-3-2019 والقنوات الناقلة.. مانشستر يونايتد ضد سان جيرمان 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
زياش: علينا الآن الاستمتاع بالفوز على ريال مدريد 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع البدري لخلافة جروس 2 الأهلي: حملة ضد الشحات ورمضان صبحي؟ الجماهير لا تقبل الأعذار 3 عامر حسين يرد على عبد الحفيظ: وضع الأهلي مختلف عن الزمالك.. وهذا شرط قبول طلب التأجيل 4 ماني يكشف ضحك زملائه على ذهوله من قرار كلوب

قد ينال إعجابك