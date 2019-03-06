قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن حمدي فتحي لاعب خط وسط الفريق الأحمر سيحصل على حقنة بلازما صباح يوم الأربعاء.

حمدي فتحي النادي : الأهلي الأهلي

وتحدث عبد الحفيظ لـFilGoal.com قائلا: "سيتوجه حمدي فتحي للطبيب أحمد عبد العزيز صباح اليوم لدراسة الإصابة".

وأكمل "حتى الآن لم أقابل الطبيب وأطلع على تفاصيل الآشعة لذا لا يمكن تحديد فترة غيابه حتى الآن".

وتابع مدير الكرة في الأهلي حديثه "الآشعة أثبتت ما صرحنا به من قبل بوجود تمزق في العضلة الخلفية".

وأتم "لكن إصابته لن تصل إلى ستة أسابيع كما قيل في وسائل الإعلام لكن في الوقت ذاته لا أستطيع فترة غيابه إلا بعد معرفة رأي الطبيب".

وكان حمدي فتحي أصيب في لقاء الأهلي وبتروجيت الذي أقيم أمس الثلاثاء وفاز فيه الفريق الأحمر برباعية دون رد في الجولة 26 من الدوري المصري.

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