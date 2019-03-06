فضل: إعلام المصريين المسؤول عن افتتاح وختام كأس الأمم

كشف محمد فضل مدير بطولة الأمم الإفريقية عن إسناد تنظيم حفلي افتتاح وختام البطولة لمجموعة إعلام المصريين.

وقال فضل عبر قناة أون سبورت: "مجموعة إعلام المصريين هي المسؤولة عن تنظيم حفلي الافتتاح والختام للبطولة".

وأضاف "العديد من الشركات الكبيرة تقدمت للفوز بتنظيم حفلي الافتتاح والختام للبطولة وسيتم اختيار الشركة المنظمة بالاتفاق مع مجموعة إعلام المصريين خلال الفترة المقبلة".

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وتقام البطولة لأول مرة بمشاركة 24 منتخبا بواقع 6 مجموعات.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الملاعب الـ6 التي تحتضن مباريات البطولة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

بينما تقام قرعة البطولة في الأيام الأولى من شهر أبريل المقبل.

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