فضل: حتى الآن لم يتم استبعاد استاد بورسعيد من بطولة الأمم

نفى محمد فضل مدير بطولة الأمم الإفريقية استبعاد استاد بورسعيد من استضافة البطولة التي تقام في مصر في الفترة من 21 يوليو إلى 19 يونيو.

وقال محمد فضل لقناة أون سبورت: "تلقيت اتصالات هاتفيا من المسؤول عن جميع الملاعب وأخبرني بوجود بعض الملاحظات في استاد بورسعيد من اللجنة المكلفة بمتابعة حالة جميع الملاعب".

وأضاف "اللجنة تضم عميد كلية هندسة بورسعيد ومندوب نقابة المهندسين، وملعب بورسعيد يحتاج بعض الأعمال في المقصورة وأحد المدرجات".

وأكمل "حتى الآن لا يزال الاستاد في الحسبان ولم يتم استبعاده من البطولة، والقرار النهائي سيكون في يد اللجنة وما بها من مجموعة من كبار المستشارين الهندسيين".

وكان أحمد مجاهد المتحدث الرسمي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ألمح في وقت سابق لـFilGoal.com عن احتمالية استبعاد استاد بورسعيد من بطولة الأمم الإفريقية بسبب بعض الأمور الفنية الخاصة بالملعب. (طالع التفاصيل)

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