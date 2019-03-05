بالفيديو - دون معاناة.. توتنام يكرر انتصاره على دورتموند ويتأهل لربع نهائي الأبطال

توتنام انتصر في الذهاب بثلاثية بيضاء، وفي الإياب لم يجد الكثير من المعاناة ليضمن تأهله إلى ربع النهائي.

توتنام يكرر انتصاره على بوروسيا دورتموند بهدف نظيف في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وهدف اللقاء الوحيد سجله هاري كين الذي بات بهذا الهدف هدافا تاريخيا للديوك في المسابقات الأوروبية.

دورتموند بدأ اللقاء بتشكيل هجومي ضم ماركو رويس وماريو جوتزه وجادون سانشو وباكو ألكاثير، في محاولة لتعويض الخسارة في ويمبلي.

وأصحاب الأرض ضغطوا مبكرا على دفاعات توتنام وأولى الفرص جاءت مع الدقيقة 16 حينما تسلم باكو ألكاثير كرة بينية عالية ليضع المدافع دافينسون سانشيز في ظهر قبل أن يسدد فوق العارضة.

دورتموند واصل هجومه على مرمى الحارس الفرنسي هوجو لوريس الذي تصدى على مرتين لتسديدة ماركو رويس في الدقيقة 21.

والرد من جانب النادي اللندني لم يتأخر. هجمة مرتدة سريعة لتوتنام وتمريرة من كريستيان إريكسن وضعت سون هيونج مين في وضع انفراد ولكنه سدد بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 31.

الضغط الأصفر تواصل صوب المرمى الإنجليزي. رأسية من جوليان فيجل ولوريس تصدى لها، ثم بعدها سدد ماريو جوتزه كرة قوية من الناحية اليسرى داخل منطقة الجزاء قبل أن يتألق لوريس مجددا.

وفي الدقيقة 37 سدد جادون سانشو كرة قوية أخرى ولكنها كانت في زاوية لوريس الذي تصدى لها.

وانتهى الشوط الأول على تلك النتيجة في ظل فشل الهجوم الأصفر في هز الشباك، ومع الشوط الثاني جاء الرد الذي حسم الأمر تماما.

هاري كين استغل تمريرة بينية جعلته منفردا بالحارس رومان بوركي، وتلك الفرص لا يهدرها هاري ليسدد في الزاوية اليسرى للحارس مسجلا هدف الانتصار مع الدقيقة 49.

هدف جعل رصيد كين مع توتنام في المسابقات الأوروبية يرتفع إلى 24 هدفا متخطيا جيرمان ديفو صاحب الـ23 هدفا، ليصبح الهداف التاريخي أوروبيا للديوك.

ورغم تسجيل الهدف بشكل مبكر مع بداية الشوط الثاني إلا أن محاولات دورتموند بعد ذلك فشلت في صنع خطورة كبيرة وهز الشباك ليتأهل توتنام بنتيجة إجمالية 4-0 متأهلا لربع النهائي.

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