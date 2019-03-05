مؤتمر #ليلة_الأبطال – توخيل: من المستحيل القول إننا مرشحين للفوز باللقب.. وتحذير

قال توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان إنه من المستحيل القول إن فريقه مرشح للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري.

وتحدث توخيل في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الثلاثاء للحديث عن مواجهة مانشستر يونايتد "من المستحيل القول إن سان جيرمان مرشح للفوز باللقب تاريخنا لا يسمح لنا بذلك".

وأوضح "الأمر مثل التنس لا تستطيع القول إنك ستفوز برولان جاروس إن لم تكن وصلت للنهائي أو قبل النهائي من قبل".

وبسؤاله عن موقف مهاجمه إدينسون كافاني من المباراة قال: "سنتخذ قرارانا غدا".

أما عن المباراة نفسها عقب الفوز في ملعب أولد ترافورد في إنجلترا بهدفين دون رد قال: "يجب أن ننسى تلك النتيجة وطريقتنا في اللعب يجب أن تظل كما هي وأن نحاول التحسن".

وأضاف "مانشستر يونايتج يلعب بطريقة لـ4-4-2 خارج ملعبه ويجب أن نجد طريقة لإيقافهم والتحكم في المباراة ومنعهم من شن هجمات مرتدة خاصة مع امتلاكهم مهاجمين يتميزان بالسرعة والقوة".

وعن أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد قال: "لقد أثبت أكثر من مرة أهميته للفريق سواء كان ذلك في 10 دقائق أو نصف ساعة، هو دائما يظهر الروح التي تعبر عن مانشستر يونايتد هو لديه لاعبين مستعدون لأي شيء ولديهم أرقام رائعة تحت قيادته".

وأتم توخيل مؤتمره بالحديث عن كيليان مبابي قائلا: "هو أحد أفضل المهاجمين في العالم ويستطيع أن يصبح الأفضل".

اقرأ أيضا:

لاسارتي 27 من 30.. ماذا فعل 5 مدربين أجانب لـ الأهلي في أول 10 مباريات محلية

تقرير: حجازي أبرز مرشح لخلافة شكرتل في فينيرباهتشه

مدرب حراس الأهلي: مدة غياب إكرامي قد تتقلص إلى 3 أسابيع

قائمة الأهلي – عودة السولية ووحيد ضد فيتا كلوب

الدوري يشتعل.. خريطة منافسي الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري

خبر في الجول – إلى جروس.. تقرير إيجابي من عبد العزيز عن ثلاثي الزمالك