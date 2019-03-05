بالفيديو - كين يسجل في دورتموند ويصبح هداف توتنام التاريخي أوروبيا

توتنام بات على مشارف التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والفضل يرجع إلى هاري كين.

توتنام يحل ضيفا على بوروسيا دورتموند في إياب دور الـ16 من المسابقة الأوروبية، بعد الانتصار ذهابا 3-0.

وكين جعل مهمة الديوك أسهل بهدف سحجله في شباك الحارس رومان بوركي ليجلب لفريقه التقدم، ولكنه لم يجلب التقدم فقط.

الدولي الإنجليزي كتب رقما تاريخيا بذلك الهدف إذ أصبح الهداف التاريخي للنادي اللندني في المسابقات الأوروبية.

كين وصل إلى هدفه رقم 24 بجميع المسابقات الأوروبية ليتخطى جيرمان ديفو صاحب الـ23 هدفا. كين الهداف التاريخي للديوك أوروبيا.

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