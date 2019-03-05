تشكيل #ليلة_الأبطال - كين يقود توتنام رفقة سون.. وقوة هجومية كبيرة لـ دورتموند

الثلاثاء، 05 مارس 2019 - 21:00

كتب : FilGoal

دورتموند - توتنام

أعلن لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند وماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام تشكيل الفريقين في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل أسود الفيستفاليان عدة تغييرات هجومية من أجل العودة من التأخر في مباراة الذهاب، فيما عاد هاري كين إلى صفوف توتنام.

وجاء تشكيل دورتموند كالآتي.

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حراسة المرمى: رومان بوركي

الدفاع: ماريوس وولف - مانويل أكانجي - جوليان فيجل - عبده دياللو.

الوسط: أكسيل فيتسل - ماريو جوتزه - ماركو رويس - جادون سانشو - رافائيل جيريرو.

الهجوم: باكو ألكاثير.

فيما جاء تشكيل الديوك كالآتي.

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

الدفاع: سيرجي أورييه - توبي ألدرفيرلد - دافينسون سانشيز - يان فيرتونخين - بين دافيز.

الوسط: هاري وينكس - موسى سوسوكو - كريستيان إريكسن.

الهجوم: هيونج مين سون - هاري كين.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بانتصار توتنام بثلاثية نظيفة في ملعب ويمبلي.

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