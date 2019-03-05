تشكيل #ليلة_الأبطال - تغييران في ريال مدريد.. وأياكس بلا تغييرات

أعلن سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد وإيريك تين هاج مدرب أياكس تشكيل الفريقين في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل تغييرين من قبل ريال مدريد على تشكيل مباراة الذهاب بين الفريقين، إذ شارك رافائيل فاران بدلا من الموقوف سيرخيو راموس، وحل لوكاس فاسكيز أساسيا بدلا من جاريث بيل.

فيما لم يجر أياكس أي تغيير على تشكيل المباراة الماضية.

وجاء تشكيل الملكي كالآتي.

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.

الدفاع: داني كارباخال، ناتشو، رافائيل فاران، سيرخيو ريجيلون.

الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

الهجوم: لوكاس فاسكيز، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.

واستبعد سولاري الثلاثي إيسكو وماريانو دياز والحارس لوكا زيدان من قائمة اللقاء، وكانت هذه دكة البدلاء: نافاس، فاييخو، مارسيلو، فالفيردي، سيبايوس، أسينسيو، بيل.

وجاء تشكيل أياكس كالآتي.

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، دالي بليند، نيكولاس تاليفاكيو.

الوسط: لاسه شوني، دوني فان دي بيك، فرينكي دي يونج.

الهجوم: حكيم زياش، دافيد ناريس، دوسان تاديتش.

مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بانتصار الفريق الملكي بهدفين مقابل هدف في ذهاب المباراة.

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