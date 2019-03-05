فيفا يوافق على تمثيل لاعب وست هام لمنتخب إنجلترا بدلا من أيرلندا

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تمثيل ديكلان رايس لاعب وست هام لمنتخب إنجلترا بدلا من جمهورية أيرلندا.

ديكلان رايس النادي : وست هام يونايتد إنجلترا

ولعب صاحب الـ20 عاما من قبل 3 مباريات بقميص منتخب جمهورية أيرلندا قبل أن يطلب اللعب للأسود الثلاثة.

وقال المتحدث باسم هيئة التحكيم الدولي في الفيفا بشأن رايس: "الآن يمكنه تغيير المنتخب الذي يلعب له من أيرلندا إلى إنجلترا".

ولعب رايس مع منتخب أيرلندا للشباب وأيضا شارك في 3 مباريات ودية مع المنتخب الأول الأيرلندي دون أن يلعب أي مباراة رسمية.

من جانبه قال اللاعب الشاب في بيان أصدره "أود أن أوضع أنني من طلبت تمثيل منتخب إنجلترا، أنا لا أزال في العشرين من عمري فقط ولا يزال أمامي طريقا طويلا وتركيزي ينصب على تأسيس نفسي كلاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وأن أكون قادرا على النجاح والتطور".

وأضاف "أعرف تماما أن بعض جماهير منتخب أيرلندا ستصاب بخيبة أمل بسبب قراري، ولكنه قرار شخصي فعلته بعد تفكير طويل من رأسي وقلبي واستنادا لما أعتقد أنه الأفضل لمستقبلي".

ويقدم لاعب الارتكاز مستوى مميز للغاية مع وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي هذا الموسم. وشارك في 26 مباراة وسجل هدفين.

ويجيد أيضا رايس اللعب في مركز قلب الدفاع.

ومن المتوقع أن يكون ديكلان رايس ضمن قائمة منتخب إنجلترا مع المدرب جاريث ساوثجيت التي تواجه التشيك والجبل الأسود في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية 2020.

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