مؤتمر #ليلة_الأبطال – سولشاير: هدف واحد سيجعلنا نعود أمام سان جيرمان.. وسنرى الشباب

على الرغم من الهزيمة في ملعبه بهدفين دون رد لكن أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد يؤمن أن فريقه يستطيع إحداث مفاجأة أمام باريس سان جيرمان.

ويحل يونايتد غدا الأربعاء ضيفا على ملعب حديقة الأمراء لملاقاة سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث سولشاير في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء قائلا: "نعم سنواجه اختبارا صعبا لكننا نستطيع القيام بالمفاجأة".

وواصل "نريد تسجيل الهدف الأول ثم نعود للقاء وبعد ذلك كل شيء يمكن أن يحدث، نحتاج لخطة جيدة".

وبسؤاله هل يتحدث السير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد للاعبين غدا قال: "لا لن يحدث".

وفي الوقت ذاته كشف سولشاير عن غياب أليكسيس سانشيز لاعب الفريق من أربعة إلى ستة أسابيع بسبب إصابة في الركبة.

أما عن وجود الكثير من اللاعبين الشباب في قائمة الفريق المسافرة إلى باريس قال: "براندون ويليامز يستطيع اللعب كظهير في الناحيتين وهذه أول مرة يسافر معنا هو لم يتوقع الانضمام للتشكيلة".

وتابع "كل لاعب صغير في ذلك النادي يحلم بتكرار ما قام به ماركوس راشفورد، غدا ربما ستسنح الفرصة للبعض منهم".

وعن اللقاء السابق قال: "عندما تستقبل هدفا من ركلة ثابتة فتشعر بالضيق والـ10 دقائق بعد ذلك كنا سيئين نحن نعرف إمكانياتهم في الهجمات المرتدة وبدا كأن بإمكانهم التسجيل في كل مرة هاجمونا بعدما سجلوا هدفا".

قبل أن يعود ويشدد "الأهداف تغير المباريات إن سجلنا هدفا فسنعيد أنفسنا للمباراة".

وأتم "نحن نلعب كرة قدم جيدة حاليا ونأمل أن نظهر ذلك الأمر غدا وأن يكون الـ11 لاعبا في قمة مستواهم".

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