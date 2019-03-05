توخيل: مبابي يملك شخصية كبيرة.. بإمكانه أن يصبح أفضل مهاجم في العالم

ينظر توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان إلى لاعبه كيليان مبابي نظرة إعجاب ورضا سواء عن مستواه أو شخصيته.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

توخيل حل ضيفا على ريو فيرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق عبر التلفزيون البريطاني، وفي جزء من الحوار الذي سينشر لاحقا تحدث عن مبابي.

وقال توخيل: "إنه متعطش ويملك شخصية كبيرة بالنسبة لعمره الذي يبلغ 20 عاما، شخصية كبيرة للغاية، وهذا ليس سهلا دائما أن تملك هذه الشخصية".

وأضاف "إنه يتحداني كمدرب وفي الوقت نفسه فإنه شخص لطيف للغاية، وبالنسبة لي فإنه من المهم للغاية أن يملك مثل هذه الشخصية؛ أن يتحداني ويتحدى باقي اللاعبون من حوله مثل الآخرين".

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وأوضح "لديه التعطش لكي يصبح لاعبا مميزا للغاية، بالنسبة لي هو مهاجم، ليس مثل ميسي (يقصد من ناحية المركز)، ولكنه مهاجم وبإمكانه أن يصبح أفضل مهاجم في العالم. هو في طريقه لذلك".

وعند سؤاله إن كان أقرب للظاهرة البرازيلية رونالدو، أجاب "هذا تشبيه جيد، في الواقع لم يسبق لي التفكير في هذه المقارنة ولكنها جيدة".

وجاء مبابي رابعا في ترتيب اللاعبين بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018 بعد لوكا مودريتش ورونالدو وأنطوان جريزمان.

ويتوقع لمبابي تقديم مسيرة مذهلة نظرا لأنه حاليا ضمن أفضل لاعبي العالم ولم يتجاوز بعد 20 عاما.

كيليان وصل إلى أكثر من 50 هدفا في الدوري الفرنسي رغم أن عمره الصغير.

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