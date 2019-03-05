لوف يستبعد ثلاثي بايرن من حساباته في المنتخب الألماني

استبعد يواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني ثلاثي بايرن ميونيخ توماس مولر وجيروم بواتينج وماتس هوميلس من حساباته رفقة الماكينات خلال الفترة المقبلة.

لوف سافر إلى بافاريا رفقة مساعده ماركوس سورج ومدير المنتخب أوليفر بيرهوف ليقابلوا الثلاثي المتوج بمونديال 2014 ويخبرونهم بالقرار.

وأرجع مدرب المنتخب الألماني قراره إلى رغبته في الاعتماد على وجوه جديدة بعد الخروج المبكر والصادم في مونديال 2018 الماضي.

وتواجه ألمانيا صربيا وديا قبل الالتقاء مع هولندا في تصفيات يورو 2020.

وقال لوف في بيان رسمي عن قراره: "أشكر ماتس وتوماس وجيروم على السنوات الاستثنائية والأعوام الفريدة التي تشاركنا فيها معا. هم لاعبون كبار ووقفوا لوقت كبير رفقة المنتخب".

وأضاف "عبر مرور الأعوام حققوا الكثير للفريق، وبالنسبة لي كان من المهم أن أخبر خططي تلك لهم ولإدارة بايرن بشكل شخصي".

وشدد "مع قدوم تصفيات بطولة يورو 2020 أردنا أن نجعل الأمر واضحا أننا نريد بداية جديدة، نرغب في إعطاء الفريق مظهر جديد، وواثق من أنها الخطوة الصحيحة".

وواصل تبرير قراراته "لاعبو المنتخب صغار السن سوف يحصلون على مساحة أكبر للتطور، والآن الأمر في أيديهم لتلقي المسؤولية".

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