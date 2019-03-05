فاروق جعفر: هذا ما يؤثر على حسين الشحات مع الأهلي

الثلاثاء، 05 مارس 2019 - 18:00

كتب : أحمد الخولي

حسين الشحات أمام الداخلية

يؤمن فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق أن قيمة انتقال حسين الشحات للأهلي تؤثر عليه ما جعله لا يظهر بمستواه المعهود حتى الآن.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وتحدث فاروق جعفر لبرنامج "ستوديو 93.7" عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" قائلا: "حسين الشحات لاعب رائع للغاية وكان يتألق مع مصر المقاصة لأنه كان يلعب بدون ضغط".

وواصل "لكن عقب انضمامه للأهلي بمبلغ مالي كبير جدا وزاد الضغط عليه تأثر مستواه ولكن هذا ليس معناه إنه لاعب غير جيد".

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وأضاف جعفر "حسين الشحات يستحق المساندة من الإعلام والجماهير لتخطي المرحلة الحالية التي يمر بها وحتى يصل لمرحلة انسجام مع الفريق ويتألق".

وانضم حسين الشحات للأهلي قادما من صفوف العين الإماراتي في الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وشارك الشحات مع الأهلي في 11 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم هدفا وحيدا وصنع أربعة.

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