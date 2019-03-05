مدرب حراس الأهلي يكشف سبب استبعاد الشناوي من المنتخب

ذكر طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي أن استبعاد محمد الشناوي من معسكر المنتخب في مارس الجاري ليس لأسباب فنية بل للراحة.

وصرّح سليمان عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "المدير الفني للمنتخب مقتنع جدا بقدرات محمد الشناوي، لقد أشركه في كل مباريات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا".

وكشف: "لقد تواصل الجهاز الفني للمنتخب مع الشناوي، لإبلاغه أن الاستبعاد لإراحته مثل باقي الأساسيين محمد صلاح وأحمد حجازي وأحمد المحمدي وأيمن أشرف ومروان محسن".

وعن مشاركة الشناوي أمام بتروجت وهو غير جاهز بدنيا، رد مدرب الأهلي: "لم نتراجع عن إشراك علي لطفي، فالجهاز الفني يتشاور يوميا لاختيار القرار المناسب للفريق وتفادي أي تسرع، كما أن مارتن لاسارتي هو المسؤول الأول عن الفريق".

وواصل: "الشناوي يتدرب يوميا بشكل جيد، وكان يخوض فترة تأهيل وتدريبات بدنية إضافية، فاللاعب غير الجاهز هو من يغيب أسبوعا على الأقل عن التدريبات، أما الشناوي تغيب يومين فقط عندما حصل جميع اللاعبين على راحة من المران في الأسبوع الماضي".

وأردف طارق سليمان: "الشناوي لم يغب فترة طويلة ليقال أنه غير جاهز بدنيا أو فنيا، وإذا لم يكن سليما، لما شارك في مباراة بتروجت".

ودافع سليمان عن حراس مرمى الأهلي، موضحا: "منذ عودتي لعب الفريق 20 مباراة، كم عدد أخطاء حراس مرمى الأهلي وهل هي نسبة معقولة أم لا، الجماهير ليست صاحبة قرار ولن تقيمنا، والسوشيال ميديا لن تحركنا، نحترم الآراء، ولكنني أعرف تماما حدود مهنتي التي أرتبط بها منذ 40 عاما".

وأوضح: "لقد شارك علي لطفي لعب في مباراة واحدة أمام النجوم وفزنا 2-0 وأدى بشكل جيد، وإكرامي لعب 8 مباريات، لم يرتكب خطأ واحدا، والشناوي آخر خطأ له كان في مباراة بيراميدز، فالحارس إذا لم يحالفه التوفيق في مباراة أو اثنين لا يلغي تماما تألقه في مناسبات أخرى".

وأتم مدرب الأهلي: "لقد كان الشناوي سببا في فوز الأهلي بمباراتي فيتا كلوب وسيمبا بفضل تصدياته المؤثرة، كما تألق في مباراة سيمبا بتنزانيا رغم الخسارة بإنقاذ عدة فرص، لذا لن نلتفت لما يقال من تعليقات جماهيرية، فهي ليست صاحبة قرار".

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