"خطوة أخرى للأمام".. رسميا - بايرن يجدد عقد جنابري حتى 2023

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني تجديد عقد لاعبه سيرجي جنابري حتى صيف 2023.

جنابري صاحب الـ23 عاما كان يمتد عقده حتى 2020 والنادي البافاري قرر تمديد التعاقد 3 سنوات أخرى.

وقال حسن صالحميديزيتش المدير الرياضي لبايرن لموقع ناديه: "سعداء بالحفاظ على خدمات سيرجي لفترة طويلة، لقد أخذ خطوة أخرى للأمام في أول مواسمه هنا".

وأضاف "جنابري واحد من أسلحتنا الصغيرة، وجزء مهم من مستقبل بايرن، مقتنع أننا سنواصل الاستفاة من قدراته كثيرا".

وقال اللاعب بعد التجديد: "أشعر أنني في منزلي هنا، إنها متعة كبيرة أن ألعب لهذا الفريق، وبالطبع آمل في تحقيق البطولات واللحظات العظيمة، وأتطلع لمستقبل جيد مع بايرن".

وأوضح "فيما يخص كرة القدم الأمور تسير بشكل جيد للغاية ولكن الآن لدي مساحة للتطور، وهذا سأحاول تقديم المزيد للتطور".

جنابري الذي بدأ مسيرته مع أرسنال في 2012 سجل 8 أهداف في 19 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم مع البافاري.

وانضم جنابري إلى بايرن موسم 2016-2017 بعدما حقق كأس الاتحاد والدرع الخيرية مع المدفعجية، ليلعب معارا إلى صفوف فيردير بريمن وهوفينهايم.

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