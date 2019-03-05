رغم حيلة التجسس.. الكوكب يخسر أمام الشعلة في دوري الدرجة الأولى السعودي

فشل فريق الكوكب في التغلب على الشعلة ضمن مباريات الجولة 27 من دوري الدرجة الأولى السعودي، رغم حيلة التعرف على طريقة اللعب قبل المباراة.

انتهى اللقاء بفوز الشعلة صاحب الملعب والذي كان يتذيل الترتيب بهدفين مقابل هدف واحد، ويقود فريق الكوكب المدرب المصري أسامة نبيه.

وكان نادي الكوكب قد أعلن عبر حسابه الرسمي مساء أمس الاثنين أنه تعرف على طريقة لعب فريق الشعلة.

ومازح حساب الكوكب فريق الشعلة بجملة "شقيقنا الشعلة، نحن لا نحب الطعن في الظهر، وصلتنا طريقة لعبكم وبلغناكم لكي تغيرونها لنتفاجأ بطريقة مختلفة".

يمكنك دائمًا أن تلجأ للحيلة والطرق غير المشروعة من أجل تحقيق الانتصار، أو أن تفعل مثلما فعل نادي الكوكب السعودي قبل مواجهة مع فريق الشعلة 👏👏 (عليك أن تشاهد ذلك يا مارسيلو بييلسا) pic.twitter.com/asVZYhvdLr — FilGoal (@FilGoal) March 4, 2019

ورغم ذلك لم تنجح معرفة الكوكب بخطة فريق الشعلة ويخسر الفريق في النهاية.

وتجمد رصيد الكوكب عند 33 نقطة في المركز الخامس عشر بينما ارتفع رصيد الشعلة إلى 25 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

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