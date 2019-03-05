رغم حيلة التجسس.. الكوكب يخسر أمام الشعلة في دوري الدرجة الأولى السعودي

الثلاثاء، 05 مارس 2019 - 16:56

كتب : FilGoal

فريق الكوكب

فشل فريق الكوكب في التغلب على الشعلة ضمن مباريات الجولة 27 من دوري الدرجة الأولى السعودي، رغم حيلة التعرف على طريقة اللعب قبل المباراة.

انتهى اللقاء بفوز الشعلة صاحب الملعب والذي كان يتذيل الترتيب بهدفين مقابل هدف واحد، ويقود فريق الكوكب المدرب المصري أسامة نبيه.

وكان نادي الكوكب قد أعلن عبر حسابه الرسمي مساء أمس الاثنين أنه تعرف على طريقة لعب فريق الشعلة.

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ومازح حساب الكوكب فريق الشعلة بجملة "شقيقنا الشعلة، نحن لا نحب الطعن في الظهر، وصلتنا طريقة لعبكم وبلغناكم لكي تغيرونها لنتفاجأ بطريقة مختلفة".

ورغم ذلك لم تنجح معرفة الكوكب بخطة فريق الشعلة ويخسر الفريق في النهاية.

وتجمد رصيد الكوكب عند 33 نقطة في المركز الخامس عشر بينما ارتفع رصيد الشعلة إلى 25 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

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