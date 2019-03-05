تقرير: ميلان بدأ مفاوضات تجديد عقد دوناروما

دخل نادي ميلان في مفاوضات مع جيانلويجي دوناروما من أجل تجديد تعاقده بعد فترة تألقه مع الروسونيري.

جيانلويجي دوناروما النادي : ميلان ميلان

ووفقا لموقع سبورت ميدياسيت الإيطالية فإن منيو رايولا وكيل أعمال دوناروما لديه علاقة قوية مع ليوناردو المدير الرياضي بميلان وهو ما يجعل الأمور أفضل من السابق.

وكانت هناك علاقة متوترة بين رايولا وماسيميليانو ميرابيلي المدير الرياضي السابق بميلان.

وكشف التقرير الإيطالي أن ميلان يسعى لتمديد عقد دوناروما حتى 2024 مع تحسين بسيط على راتبه الحالي الذي يبلغ 6 ملايين يورو.

وكانت بداية الموسم لدوناروما صاحب الـ20 عاما غير مستقرة بسبب غضب الجماهير قبل أن يتجاوز مؤخرا 150 مباراة مع الروسونيري.

واستقبل دوناروما ثلاثة أهداف فقط في أخر 11 مباراة لميلان الذي صعد للمركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي.

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