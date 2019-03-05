دي يونج: برشلونة طلب مني إقصاء ريال مدريد

الثلاثاء، 05 مارس 2019 - 14:40

كتب : FilGoal

فرانكي دي يونج

كشف فريكي دي يونج لاعب أياكس الذي سنضم إلى برشلونة في الصيف أن مسؤولي الأخير طلبوا منه إخراج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا حين يواجه الأخير في الدور ثمن النهائي.

فرينكي دي يونج

النادي : أياكس

وقال دي يونج في حوار مع صحيفة دي تليجراف الهولندية:"حين وقعت برشلونة طلب مني إقصاء ريال مدريد".

وواصل لاعب هولندا "إذا أخرجنا ريال مدريد سنفاجئ الجميع في عالم كرة القدم وسنضع اسم أياكس على الخريطة. علينا الهجوم والضغط ولعب كرة قدم جيدة. إذا لعبنا بشكل جماعي فلدينا الجودة الكافية لنفاجئ الناس".

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ولدى أياكس مهمة صعبة يوم الثلاثاء في عاصمة إسبانيا بعدما انتهى لقاء الذهاب بين أياكس وريال مدريد بفوز الأخير 2-1 في هولندا.

ووقع دي يونج (21 عاما) في 23 يناير على عقد انضمامه لبرشلونة لمدة 5 مواسم مقابل 75 مليون يورو.

دي يونج برشلونة ريال مدريد

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