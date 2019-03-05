هل قصد لوكاكو نفي تلك القصة؟ صن: البلجيكي استشهد بـ صلاح في خلافه مع بوجبا

قال تقرير جريدة "صن" الإنجليزية إن مهاجم مانشستر يونايتد، روميلو لوكاكو، استشهد بمواقف محمد صلاح محترفنا المصري وهداف ليفربول، في خلافه مع زميله بول بوجبا.

وقالت الجريدة إن لوكاكو غضب من بوجبا بعد تسديد الفرنسي لركلة جزاء أثناء مباراة فريقه ضد ساوثامبتون، وإهدارها، في حين كان تسديد لوكاكو لها وتسجيلها يعني حصوله على كرة المباراة بتسجيل الهاتريك.

وذكر لوكاكو بوجبا بكيفية مساندته إبان خلافه مع مدرب الفريق السابق جوزيه مورينيو، الأمر الذي احتاج تدخل مدرب الفريق أولي جونار سولشاير لتهدئتهما.

وكذلك قالت الصحيفة إن لوكاكو ذكر بوجبا بما فعله محمد صلاح عندما ترك بوبي فيرمينو يسدد ركلة جزاء في فوز ليفربول على أرسنال 5-1، ليكمل البرازيلي الهاتريك، رغم منافسة صلاح على لقب هداف الدوري الإنجليزي.

ولكن بوجبا رد بحسب الصحيفة إن تسديد ركلات الجزاء من حقه.

وبعد نشر تلك القصة كتب لوكاكو على حسابه على تويتر: "عندما يفشل الحقد، يبدئون في قول الأكاذيب"، فيما يبدو وأنه نفي لذلك التقرير.

When the hate don’t work they start telling lies... — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) March 5, 2019

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