الأهلي: وفروا ملاعب أكثر للدوري.. ولاسارتي لا يشكو من التتش

"نتعامل مع الأمر الواقع، ولكن لابد من تدخل المسؤولين في مصر"، كان ذلك مضمون رسالة محمد يوسف المدرب العام للأهلي عن سوء أرضية الملاعب.

وصرح يوسف عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "نشكر مسؤولي ملعب بتروسبورت، ولكن أرضيته ليست مثالية، ولا تناسب مباراة رسمية، فهو أمر طبيعي لأن الملعب يستقبل مباريات أكثر من 4 أندية".

وأضاف مدرب الأهلي: "يجب أن يوفر المسؤولون في مصر ملاعب أكثر لبطولة الدوري، لأن أرضية الملعب عامل مؤثر في جمال الأداء ويمنح اللاعبين فرصة أكبر للإبداع، كما أنه يؤثر أيضا في الإصابات".

وعن إمكانية نقل تدريب الأهلي إلى مكان آخر، وشكوى المدير الفني مارتين لاسارتي من أرضية ملعب التدريب، رد محمد يوسف: "التوقيت صعب، نتدرب على ملعب التتش منذ فترة طويلة، فهو جيد ولا توجد أي شكوى منه".

وحقق الأهلي انتصارا على بتروجت هو الأكبر للمارد الأحمر في الدوري المصري هذا الموسم، وهو أيضا رقم 17 على الفريق البترولي خلال تاريخ مواجهات الفريقين في مختلف المسابقات، حيث فاز الأحمر 4-0.

وارتفع رصيد الأهلي بعد هذا الفوز إلى النقطة 51 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطة واحدة عن الزمالك المتصدر ويبقى للأبيض مواجهة مؤجلة.

بينما تجمد رصيد بتروجت عند النقطة 25 في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري.

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