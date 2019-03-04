مدرب دورتموند للاعبه: 90% اجتهاد و10% موهبة حتى تنجح

وجّه لوسيان فافر المدير الفني لـ دورتموند، نصيحة قيّمة للاعبه الشاب جيدون سانشو، قبل مواجهة توتنام.

دورتموند يستقبل توتنام في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب سيجنال إيدونا بارك، بغية تحقيق المعجزة وتدارك هزيمة الذهاب بثلاثية نظيفة.

المدرب السويسري أجاب عن سؤال يخص تراجع مستوى لاعبه الإنجليزي جيدون سانشو: "سانشو لاعب جيد وموهوب للغاية، إنه في الثامنة عشر من عمره، وفي هذا العمر مستوى اللاعب لا يكون مستقرا أحيانا".

مضيفا: "لعب بشكل رائع في النصف الأول من الموسم وفي بداية الدور الثاني، لكنه يمر بتذبذب في المستوى".

قبل أن يوجّه نصحيته: "لا يزال أمامه الكثير ليتعلمه، يمتلك إمكانيات كبيرة، ولكن أي لاعب يمتلك الموهبة، فيجب عليه أن يجتهد أيضا. الاجتهاد يمثّل 90% من النجاح، والموهبة 10%".

على صعيد متصل، انتقد ماتياس زامر لاعب ومدرب دورتموند السابق، فريق المدرب فافر ووصفه بـ"غير الناضج" بعد الهزيمة أمام أوجسبورج مساء الجمعة.

فافر علّق على انتقادات زامر: "تحدثت بشكل متواصل مع ماتياس منذ بداية الموسم، ونتفاهم بشكل جيد، قال رأيه من منصة الصحفي، نتقبل آراء الجميع بشكل ديموقراطي".

مضيفا: "أثق فيه، على التلفاز يحق له قول ما يشاء، إنها ليست مشكلة بالنسبة لي، ولكني لم أشاهد الحلقة، ولذا لا أستطيع الحكم على ما قاله".

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