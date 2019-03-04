راموس أبرز الغائبين عن قائمة ريال مدريد لمواجهة أياكس

الإثنين، 04 مارس 2019 - 17:28

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد الهدف الأول عن طريق لوكاس فاسكيز

غاب سيرخيو راموس قائد ريال مدريد عن قائمة فريقه التي ستواجه أياكس أمستردام، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

راموس يغيب عن المباراة بداعي الإيقاف بعد تحصله على بطاقة صفراء في مباراة الإياب، ستتسبب أيضا في غيابه عن ذهاب ربع النهائي حال تأهل ريال مدريد.

فيما يعود ناتشو فيرنانديز لقائمة فريقه، بعد أن غاب عن مباراة برشلونة في الدوري مساء السبت للإيقاف.

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القائمة التي تضم 21 لاعبا، ستجبِر المدرب سانتياجو سولاري على استبعاد 3 أسماء قبل المباراة، من ضمنهم حارس مرمى سيكون على الأرجح لوكا زيدان.

ويتواصل ظهور خيسوس فاييخو قلب الدفاع الذي خاض مباراة واحدة في دوري الأبطال هذا الموسم.

بينما يتواصل غياب ماركوس يورنتي للإصابة، وبراهيم دياز وألفارو أودريوزولا لأسباب فنية.

ريال مدريد فاز ذهابا 2-1 في ملعب يوهان كرويف، ويكفيه الفوز أو التعادل أو الهزيمة 0-1.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: كيلور نافاس – تيبو كورتوا – لوكا زيدان

الدفاع: رافاييل فاران – ناتشو فيرنانديز – خيسوس فاييخو – داني كارباخال – مارسيلو – سيرخيو ريجيلون

الوسط: كاسيميرو – توني كروس – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي – داني سيبايوس – إيسكو – ماركو أسينسيو

الهجوم: كريم بنزيمة – جاريث بيل – لوكاس فاسكيز – فينيسيوس جونيور – ماريانو دياز

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