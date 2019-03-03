لاعب ريال مدريد القادم: المدافع هددني أنه سيصيبني بالشلل

الأحد، 03 مارس 2019 - 22:54

كتب : FilGoal

رودريجو - سانتوس

زعم رودريجو جويس لاعب سانتوس، أنه تلقى تهديدا مريعا من أحد المنافسين، خلال مباراة في الدوري البرازيلي.

سانتوس خطف فوزا متأخرا على حساب منافسه أويستي في اللحظات الأخيرة، ومهاجمه الشاب مضى ليصرّح بالتهديد الذي تلقاه أثناء المباراة من كانو لاعب فريق المنافس.

رودريجو الذي وقّع عقدا مع ريال مدريد وسينتقل إلى صفوفه بداية من الصيف المقبل، صرّح بعد المباراة: "تحدث أشياء سيئة أثناء المباريات أحيانا".

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وأضاف عبر محطة "سبورت" البرازيلية: "في إحدى اللقطات كنت متسللا وقمت بمراوغة كانو الذي قام بعرقلتي، وحتى هذه اللحظة فالأمور على ما يرام وتبدو طبيعية، لكنه بعدها اقترب مني وأخبرني: ابتعد عني وإلا سأصيبك بالشلل".

وواصل: "من الطبيعي أن تُقال بعض الأشياء من اللاعب المنافس، ولكن أن تخبر شخصا أنك ستصيبه بالشلل، فهذا غير طبيعي، أعتقد أن الإعلام بحاجة إلى معرفة ذلك".

جين موتا زميل رودريجو مضى بدعمه بتصريحات عبر نفس المحطة: "كانو اعتاد على قول بعض الأشياء لي، وأن يضربني بذراعه في وجهي عندما أكون خلفه، إنه شخص سيئ، علينا أن نحذر منه، أحيانا لا يرى الحكام هذه اللقطات".

وأتم: "رودريجو شاب واعد، هو حزين ويجب أن يتحلى بالحذر. ليس مقبولا في كرة القدم أن يخبرك أحد اللاعبين بذلك".

رودريجو (18 عاما) فاز بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري البرازيلي للموسم الماضي، وقد انتقل إلى ريال مدريد مقابل 45 مليون يورو.

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