مدرب دجلة: لم نستحق التواجد في مراكز الهبوط.. لدينا أسس ومبادئ ثابتة

لم يشعر تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادي دجلة بأي قلق من تواجده في المراكز الأخيرة في الدوري المصري، لأنه يؤمن تماما بقدرات لاعبيه.

وادي دجلة انتصر على إنبي بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 25 من الدوري، ليقفز للمركز 12 ويترك الفريق البترولي في المركز الأخير. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب وادي دجلة: "لم أقل أبدا في الفترة الماضية بأننا سنعاني من الهبوط هذا الموسم".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون سبورت "لم نكن نستحق التواجد في مراكز الهبوط في الدوري من الأساس والفوارق واضحة".

وواصل "المباراة الأخيرة ضد النجوم واليوم ضد إنبي، أوضحت للجميع الفارق بين الفرق".

وتابع "أتمنى لإنبي حظا أفضل في المباراة المقبلة. نحن استحقينا الفوز بنسبة 100%".

وأكمل حديثه قائلا: "لدينا أسس ومبادئ واضحة وثابتة منذ بداية الموسم ولا نُغيرها، ومن هنا تأتي النتائج".

وأوضح "يجب على لاعبي فريقك أن يعلمون جيدا ما يفعلون في أرضية الملعب وما هي خطة اللعب. هذا أهم شيء. نلعب للانتصار دائما ولتعليم اللاعبين أيضا".

وشدد "في بعض الأوقات عندما يقوم الخصم بالضغط على حارس مرمانا بـ 4 لاعبين، يكون علينا بإيجاد حلول أخرى عن طريق تحريك اللاعبين داخل الملعب".

وأتم "نُدرب اللاعبين لإيجاد الحلول الصحيحة داخل الملعب".

وتجمد رصيد إنبي عند النقطة 21 في المركز الأخير من 24 مباراة.

بينما قفز وادي دجلة للمركز الـ12 برصيد 26 نقطة من 25 مباراة.

إنبي في المركز الأخير بـ 21 نقطة من 24 مباراة، والنجوم في المركز الـ 17 بـ 22 نقطة من 25 مباراة، ثم الداخلية بـ 23 نقطة من 25 مباراة.

صراع البقاء يشتعل تماما.

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