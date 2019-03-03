محمد يوسف: لا تفكير في مواجهة فيتا كلوب حاليا.. هدفنا الفوز أمام بتروجت

شدد محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على صعوبة مواجهة بتروجت المقرر لها مساء غد الاثنين في الدوري المصري، ورفض الحديث عن مواجهة فيتا كلوب بإفريقيا.

ويلعب الأهلي أمام بتروجت على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة 26 بالدوري المصري.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام فيتا كلوب بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

وقال يوسف في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "ندخل مباراة بتروجت من أجل الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة في رحلة الدفاع عن اللقب المحلي".

وتابع "الأهلي دائما لديه هدف واحد وهو الفوز وحصد النقاط، تلك المرحلة لا تقبل خسارة أي نقاط في مشوار الوصول لصدارة الدوري".

وأضاف يوسف "الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة على حدى، لذلك تركيزنا حاليا على مواجهة بتروجت فقط".

وعن مواجهة فيتا كلوب الهامة بدوري أبطال إفريقيا أوضح يوسف "أي حديث عن المسابقة الإفريقية مؤجل لحين الانتهاء من مباراة الغد".

وأتم المدرب العام للأهلي تصريحاته "لدينا سياسة نعمل من خلالها وهي التركيز الشديد في كل مباراة، وغلق صفحتها مباشرة فور الانتهاء منها للتركيز في الخطوة التالية".

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